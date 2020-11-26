Самарская область готова платить за отлов животных в 5 раз больше обычного

Не все собаки одинаково дружелюбны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 ноября первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подписал постановление, которое утвердило норматив, который власти готовы выделять на борьбу с бездомными животными в регионе.

В прошлом году на содержание одной дворняги выделялось 1509 рублей. Это минимальная цена, за которую большинство самарских клиник готово выполнить стерилизацию или кастрацию животного. Однако после операции "пациента" сразу выгонять на улицу нельзя, ему требуется какое-то время, чтобы прийти в себя. А содержание в стационаре - это дополнительные расходы, которые не предусмотрены бюджетом. То же самое, если животное нужно забрать с улицы и найти ему хозяина - содержание и корм стоят приличных денег.

В итоге найти фирму, которая согласилась бы работать по таким расценкам, порой бывало проблематично. Некоторые компании, которые брали на себя обязательства, выполняли их не слишком усердно, в результате чего прошлой зимой в Тольятти было зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на детей и взрослых.

В этом году норматив увеличили в пять раз - до 7856,58 рубля на одно бездомное животное.

В Самаре в ноябре уже заключен контракт на отлов 786 собак до конца года. На эти цели выделено 6,6 млн рублей, договор подписали с ООО "Добрые люди".

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