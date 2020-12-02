В Тольятти лишили родительских прав женщину, которую судят за истязание убитой дочери

Зинаида Проскурина в суде "билась" за то, чтобы ей оставили право воспитывать собственного сына Фото: Первый канал

Маленькому Аркаше (имя ребенка изменено. Прим.автора) не посчастливилось родиться в семье Проскуриных в мае прошлого года. Меньше, чем через месяц, он лишился старшей сестры и отца, а чуть позже - матери.

Все дело в жутком убийстве 2-летней Ксюши в доме на бульваре Курчатова, которое произошло в ночь с 8 на 9 июня прошлого года. Напомним, девочка была дочкой от первого брака Зинаиды Проскуриной. По версии следствия, ее отчим - Антон Проскурин - относился к ней плохо: кричал, бил малышку, а в июне нанес ей настолько тяжелые травмы, что Ксюша умерла.

Вину Антон Проскурин полностью признал, и 24 ноября Самарский областной суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

Сейчас в Тольятти судят и его супругу - Зинаиду Проскурину. По версии следствия, вместо любви и ласки она тоже регулярно "награждала" дочь тумаками. Женщине предъявлено обвинение в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетней.

Проскурины находятся в СИЗО. Антон лишен родительских прав в отношении своего младшего сына, Зинаида была ограничена в родительских правах.

В итоге в суде этой осенью развернулась настоящая битва за Аркашу. Органы опеки подыскали малышу новую семью, где его уже полюбили всей душой. Но чтобы папа и мама стали "настоящими" и "официальными", Зинаиду Проскурину нужно было лишить родительских прав. А она была категорически против.

Суду потребовалось несколько заседаний, чтобы вникнуть в сущность семейных отношений, в которых мог расти Аркаша, и понять, какое будущее может ему обеспечить Зинаида Проскурина. В итоге, как сообщают волонтеры организации "Право на счастье", Зинаиду Проскурину родительских прав все же лишили. Будет ли она оспаривать это решение в суде вышестоящей инстанции, пока не известно.

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