Целый микрорайон под Тольятти ночью остался без электричества, отопления и горячей воды

Справа - "старая" подстанция, которая сгорела, за ней - новая, которую никак не могли запустить Фото: Александра БУДАЕВА

Целые сутки в ЖК "Солнечный" под Тольятти ездили чиновники, ремонтники и спецоборудование для обогрева местных жителей. Все дело в том, что вчера утром там сломалась электрическая подстанция, которая обеспечивала благами цивилизации 9 многоквартирных жилых домов.

Напомним, ЖК был сдан 5 лет назад, но уже рассыпается на глазах. Среди прочих проблем - нехватка мощностей подстанции, которая дает электричество на микрорайон. Недавно сюда привезли новую подстанцию, но подключить ее не успели.

Из-за ЧП жители целого микрорайона остались без электричества, горячей воды и отопления Фото: Александра БУДАЕВА

- Говорили "согласовываем, подождите". Вот и дождались, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" старшая по дому, который неожиданно остался отрезанным от всех благ цивилизации. - Около 9 утра произошло короткое замыкание, искры, и в результате вырубило основную подстанцию, которая обеспечивала электричеством весь поселок. И все остались без света, воды и отопления.

К чести местной администрации, холодную воду жителям дали к полудню - для этого скважину подключили к другой подстанции. На место пригнали огромный дизельный генератор - от него по очереди "запитывали" жилые дома, чтобы они не остыли. Жителей ЖК возили в соседнюю школу, где они могли погреться и покушать горячее. Плюс к жилым домам пригнали бойлеры с горячей водой.

В микрорайон привезли гигансткий генератор для обогрева домов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- После этого нам сразу новую подстанцию из Самары привезли. Ее и ту, что была не подключена, быстренько согласовали, запустили и к двум часам ночи все, наконец, заработало, - рассказывают местные жители. - Только они отчитались, что все хорошо, как к трем часа ночи опять все сгорело, и мы остались без электричества, отопления и воды. К шести утра снова приехали ремонтники и чиновники, к 11 дня подстанции починили.

Сейчас в микрорайоне продолжает дежурить бригада - мало ли что. Оставить на морозе тысячи людей в остывающих домах - дело опасное.

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