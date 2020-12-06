Депутатша из Чапаевска, заказавшая мужа, просит, чтобы ее судьбу решали присяжные

По версии следствия, Наталья Гурьянова готова была заплатить 400 тысяч рублей за убийство мужа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарский районный суд поступило уголовное дело экс-депутата из Чапаевска Натальи Гурьяновой и ее подруги Екатерины Абызовой - их обвиняют в разработке плана по убийству супруга Гурьяновой.

Напомним, по версии следствия, Наталья Гурьянова хотела завладеть имуществом своего уже бывшего супруга, и в январе начала искать киллера, который за 400 тысяч рублей согласится ликвидировать мужчину. Исполнителя нашли, показали ему фотографию жертвы, рассказали где его найти, какой у него распорядок дня и другие важные вещи. После того, как заказчица передала предполагаемому киллеру половину денег - 200 тысяч рублей - ее задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Расследование уже окончено, в ноябре дело передали на рассмотрение в Самарский районный суд.

- По этому уголовному делу уже проведено предварительное слушание, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" старший помощник прокурора Самарского района Мария Семенихина. - В результате было удовлетворено ходатайство подсудимых о рассмотрении дела присяжными заседателями.

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