В «Акроне» рассказали, почему к команде еще не присоединились Херман Феррейра и Маркс Ленин

Один из новичков «Акрона» - Маркс Ленин. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

В тольяттинском «Акроне» рассказали, почему из трех пополнивших команду этой осенью легионеров на поле вышел только один – Сефер Эмини. По словам директора клуба Ивана Киреева, у аргентинца Хермана Феррейры и бразильца Маркса Ленина возникли проблемы с получением разрешений на работу.

- Для получения патента на работу в нашей стране до срока окончания действия паспорта должно оставаться не менее 1,6 лет. У Ленина оставалось 1,5 года, а у Феррейры его действие подходило к концу. Много времени пришлось потратить на замену паспортов, что в сегодняшних коронавирусных реалиях сделать еще сложнее. Это и помешало им помочь команде осенью, - приводит слова Ивана Киреева пресс-служба «Акрона».

По словам директора, оба легионера прибудут в расположение клуба в январе.

Напомним, после 26 туров ФНЛ «Акрон» идет на 20-ом из 22-х месте в турнирной таблице.

Сейчас в клубе четыре легионера – македонец Сефер Эмини, аргентинец Херман Феррейра, бразилец Маркс Ленин и недавно подписанный украинец Дмитрий Литвин. Это максимальное число иностранцев, которое разрешено в ФНЛ.