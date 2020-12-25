Самарские следователи завершили расследование уголовного дела о домашнем насилии в одном из сел Самарской области.Напомним, известно об этом случае стало этим летом, когда сестра потерпевшей приехала за ней в село: бывшая учительница английского языка в сельской школе весила от силы 35 кг и была буквально покрыта синяками с ног до головы. Ее сразу отправили в больницу, после чего родственники обратились в полицию.Дело некоторое время \\"буксовало\\", но после публикаций в \\"КП-Самара\\" за него взялись сотрудники регионального Следственного комитета. Они допросили родственников, знакомых семьи, а также детей семейной пары. Показания последних вызывают шок: папа бил маму, запрещал ей есть, а сам закрывался на кухне и накрывал стол для посиделок с друзьями.В ближайшее время мужчину собираются отдать под суд, эту информацию корреспонденту \\"КП-Самара\\" подтвердили следователи.- Он обвиняется в причинении телесных повреждений своей жене (ст.112 УК РФ), вину в ходе следствия признал полностью, - рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:“Еще пару дней и забрали бы труп”: в Самарской области мужчина неделю морил голодом и избивал женуЖертва - бывшая учительница английского языка в сельской школе, когда ее привезли в больницу, у женщины остановилось сердце (подробности)«Может и бил, но только ладошкой»: житель Самарской области не понимает, на что обиделась жена, которую он морил голодомПрошел почти месяц с тех пор, как женщину спасли из заточения, в котором она провела несколько недель, но уголовного дела до сих пор нет (подробности)«Папа закрывался на кухне и ел, вкусно пахло сосисками»: дети рассказали, как их с мамой морили голодом целый месяцВ Самарской области взрослая женщина похудела до 35 кг, а двое школьников выжили благодаря тому, что убегали покушать к бабушке (подробности)