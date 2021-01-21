В Самарской области жертву домашнего насилия оштрафовали за то, что она громко кричала

Вскоре после того, как ее оштрафовали, Ольга попала в больницу, где чуть у нее остановилось сердце Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области уже два суды друг за другом посчитали, что вполне справедливо оштрафовать жертву семейного насилия, которая громко кричала ночью и мешала соседям спать.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 мая этого года в селе Зольном. На звуки семейного скандала соседи вызвали полицейских. А те составили протокол… на Ольгу Салдину, посчитав, что именно она в ту ночь была виновата в нарушении тишины.

На следующий день провели опрос соседей, материалы передали в административную комиссию, которая оштрафовала Ольгу Салдину на 500 рублей. Это решение женщина попыталась обжаловать в Жигулевском районном суде, указав, что кричала в ту ночь не просто так, а потому нуждалась в защите от домашнего насилия. Но суд посчитал ее слова обычной отговоркой и решение административной комиссии оставил в силе.

Интрига заключается в том, что Ольга Салдина – действительно жертва домашнего насилия, этим летом она попала в больницу в крайнем истощении и с синяками по всему телу. По словам сестры, врачи пришли к выводу, что ее морили голодом примерно месяц, и еще бы день – и спасать было бы некого. Подозреваемым, а позже и обвиняемым стал муж Ольги – Алексей Салдин, в ближайшее время уголовное дело в отношении него должны передать в суд.

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