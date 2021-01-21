В Самаре нашли подрядчика, который построит двухуровневую развязку на Ново-Садовой за 3,58 миллиарда рублей

В этом году на Ново-Садовой начнется масштабное строительство, которое продлится до 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре определили подрядчика, который будет строить крупную транспортную развязку на улице Ново-Садовая. Победителем электронного аукциона стала компания «Самарастройинвест», которые были единственными, кто подал заявку на участие в торгах. Стоимость контракта составила 3,58 миллиарда рублей.

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, строительство двухуровневой развязки на шесть полос движения на улице Ново-Садовая, в районе пересечения с Советской Армией, начнется уже в этом году.

Целью масштабного проекта является разгрузка прилегающих дорог в часы пик. Строительная компания должна будет завершить работы уже в 2023 году, а чтобы не ограничивать движение транспорта на участке, будут сначала построены дороги-дублеры.