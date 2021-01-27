Не выдержали давления родителей: что может связывать смерти двух подростков в Сызрани и Тольятти

Уголовное дело расследуют сотрудники регионального Следственного комитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 ноября в Сызрани умерла девочка-подросток, родители нашли ее без сознания, вызвали «Скорую помощь», но в больнице она умерла. Ей было 23 лет. Неделей позже в лесу напротив водонапорной башни в Тольятти нашли тело 16-летнего паренька. По факту обоих трагедий следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

На данный момент известно, что молодые люди не были знакомы между собой, однако оба жили в весьма состоятельных, уважаемых и благополучных семьях с высоким социальным статусом. Учились хорошо, посещали разнообразные секции и кружки, в открытее конфликты ни с кем вроде бы не вступали. Все шло отлично ровно до тех пор, пока они не приняли решение уйти из этой жизни.

- С 2014 года у нас создана кризисная бригада, которая анализирует все случаи суицидального поведения подростков, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» директор Регионального социопсихологического центра Татьяна Клюева. – И с годами портрет подростка-суициданта существенно изменился.

Ранее считалось, что в зоне риска находятся дети из неблагополучных семей, теперь – наоборот. По словам специалистов, чем больше опеки и внимания родители уделяют своим чадам, тем сильнее те ощущают давление, которому внутренне сопротивляются. Кружки, спортивные секции, допобразование, репетиры отнимают у школьников свободное время и, казалось бы, ограждают их от плохих компаний и ошибок. Но вызывают внутренний протест, который может привести к трагедии.

Психологи советуют больше и чаще разговаривать со своими детьми, чтобы быть в курсе их желаний, а также давать им «слабину», чтобы те не сломались под гнетом родительской гиперопеки.

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