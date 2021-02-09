Отец полицейского, устроившего смертельное ДТП под Самарой, уволен со службы

В аварии погибли муж с женой, у них остались трое детей. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Отец старшего инспектора ДПС Волжского района, которого подозревают в том, что он устроил смертельное ДТП, уволен со службы. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Авария произошла в августе 2020 года неподалеку от села Подъем-Михайловка в Волжском районе. По версии следствия, старший инспектор ДПС Волжского района Сергей Мясников на автомобиле "Датсун" протаранил машину, в которой ехали муж с женой Кузнецовы и трое их детей. От удара их машину вынесло под фуру. В результате аварии погибли муж с женой, дети остались сиротами.

Родственники погибших опасались, что предполагаемого виновника аварии будут покрывать сотрудники подразделения, где работал Мясников.

Хинштейн написал, что рекомендовал начальнику ГУ МВД региона Александру Винникову поставить вопрос об увольнении из органов внутренних дел отца предполагаемого виновного, который препятствовал свидетелям и скрывал факт того, что в день аварии его сын, скорее всего, был пьяным за рулем.