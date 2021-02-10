На место гибели школьниц в Самаре несут цветы и игрушки

Самарцы приносят соболезнования семьям погибших и возлагают цветы к месту гибели девочек Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре две 12-летние девочки погибли при падении с 16 этажа дома на улице Киевская, 13 в Самаре. К месту трагедии самарцы несут цветы, игрушки и свечи.

Днем, 9 февраля 2021 года, две шестиклассницы загадочно погибли при падении с высотного здания в Самаре по адресу улица Киевская, 13. Тела погибших девочек были обнаружены перед 1 подъездом многоквартирного дома.

Местные жители несут к подъезду, где нашли тела школьниц, цветы и игрушки. В социальных сетях самарцы выражают слова соболезнования семьям погибших.

Расследованием данного происшествия занимается следственный комитет, также назначена прокурорская проверка по факту гибели школьниц. Правоохранительные органы устанавливают все детали трагедии, проверяют работу органов профилактики и выясняют, какой микроклимат был в семье и в школе погибших одноклассниц.

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