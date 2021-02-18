Стало известно, кто занял место мэра Тольятти

В Тольятти выбрали временно и.о. главы города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти временно исполнять обязанности мэра будет первый заместитель главы города Игорь Ладыка. Об этом рассказали в правительстве Самарской области.

- Исполнять обязанности главы Тольятти, до избрания нового мэра, будет Игорь Ладыка, - сообщили в правительстве.

Игорь Ладыка ранее занимал пост первого заместителя главы городского округа Тольятти. Начинал он свою трудовую деятельность с инженера управления главного архитектора ОАО "АВТОВАЗ", с 2002 по 2006 занимал пост начальника управления архитектуры, строительства, землепользования и ЖКХ администрации Автозаводского района. С 2006 года являлся заместителем мэра и главой администрации Автозаводского района города Тольятти, а с 2017 - первый заместитель главы города.

Напомним, что сегодня, 18 февраля, стало известно об отставке Сергея Анташева, который был мэром Тольятти с 2017 года. Ранее в разные годы Анташев работал на руководящей должности в ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", был депутатом думы Тольятти, а с 2012 по 2015 годы занимал пост заместителя главы города по городскому хозяйству.

Ранее КП-Самара сообщала, что депутат губернской думы Михаил Матвеев высказал свои предположения по поводу отставки Анташева. По словам Матвеева, бывшего "мэра хотели убрать давно, только подходящей замены не было"

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