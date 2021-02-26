На стадионе "Самара Арена" треснули балки

Появилось фото треснувших балок на стадионе "Самара Арена". Фото - группа "Фан-вестник "Движение"

Появились фото сломанных балок на стадионе "Самара Арена". Сейчас повреждения оценивают эксперты, к ПСО "Казань", строившей стадион, подан иск с требованием устранить многочисленные недостатки.

Ранее появилась информация, что на стадионе треснули балки. В соцсетях развернулось обсуждение, являются ли эти балки несущими и есть ли опасность, что арена развалится.

Болельщики опасаются, стоит ли ходить на стадион. Фото - группа "Фан-вестник "Движение"

Как рассказали "КП-Самара" в ГАУ СО "Самара Арена", дефекты выявили во время подготовки объекта к весенней части футбольного сезона. Болельщики забеспокоились, не развалится ли стадион на матче 6 марта, когда запланирована игра "Крыльев Советов" с "Чертаново". Тем более, что появлялась информация об эвакуации рабочих со стадиона. В ГАУ СО "Самара Арена" рассказали, что сейчас оцениваются повреждения, после того, как получат заключения экспертов, примут решение, можно ли проводить игру.

Среди вариантов, где может пройти матч, обсуждается "Металлург" и "Мордовия Арена" в Саранске.