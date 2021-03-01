Можно ли расширить Ново-Вокзальную в Самаре? Показываем улицу с высоты

В Самаре обсуждают, нужно ли расширять Ново-Вокзальную. Фото - скриншот

В Самаре обсуждают возможные перспективы расширения проезжей части на улице Ново-Вокзальной на участке от Ново-Садовой до Московского шоссе. Видеоблогер Евгений Щекин разместил запись, на которой видно как саму улицу, так и пересечения с Ново-Садовой и Московским шоссе.

В комментариях пользователи высказывались, что проезжую часть следовало расширить еще несколько десятков лет назад.

Сейчас на пересечении с Московским шоссе постоянно образуются заторы, отчасти из-за того, что там организована сложная система проезда. Поворачивать налево с Московского шоссе по направлению в город фактически невозможно. Для этого нужно сначала повернуть направо, а потом на Ново-Вокзальной развернуться через трамвайные пути. Из-за этого там образуются большие пробки, не могут проехать трамваи.

В Самаре в этом году планируется несколько крупных дорожных проектов. Начинается строительство развязки около ДК "Современник", с 1 апреля начнется ремонт Московского шоссе.