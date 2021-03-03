Депутаты приняли отставку главы Тольятти Анташева

Депутаты Тольятти приняли отставку мэра Анташева

Дума Тольятти приняла отставку главы города Сергея Анташева. Такой решение было принято в ходе заседания 3 марта.

Ранее Анташев согласовал отставку с главой региона Дмитрием Азаровым. Это случилось после того, как губернатор раскритиковал работу мэра Тольятти.

В целом у жителей города накопилось много претензий к работе местной власти. Были сорваны планы по приобретению жилья для детей-сирот, плохо работали в сфере ЖКХ. Вместо решения городских проблем Анташев ввязался в конфликт с блогером.

Сейчас обязанности главы города исполняет Игорь Ладыка, который был первым заместителем Анташева.

В качестве наиболее вероятно кандидата на пост главы Тольятти называют Николая Ренца - заслуженного врача РФ, руководителя информационного центра оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Самарской области, главного врача Тольяттинской городской больницы №5, известного депутат Самарской губернской думы.