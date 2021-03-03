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Политика

Известный врач Николай Ренц может стать главой Тольятти

Его кандидатуру утвердили от "Единой России"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Николай Ренц называется наиболее вероятным кандидатом на пост главы Тольятти

Николай Ренц называется наиболее вероятным кандидатом на пост главы Тольятти

Главврач городской тольяттинской больницы №5, руководитель информационного центра регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, депутат самарской губернской демы утвержден в качестве кандидата от "Единой России" на пост главы Тольятти. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

Сегодня депутаты городской думы приняли отставку Сергея Анташева, который покинул свой пост после того, как его работу жестко раскритиковал глава региона, а также появились недовольство со стороны власти и жителей города. Пока обязанности главы Тольятти исполняет Игорь Ладыка, который был первым заместителем Анташева.

Наиболее вероятным преемником Анташева называют именно Николая Ренца. С 2000 по 2007 год Ренц уже работал в тольяттинской мэрии, где был первым заместителем главы города. Сейчас он является депутатом губернской думы и руководит Медгородком, где развернут ковидный госпиталь - больница была переформатирована для работы с больными, заразившимися коронавирусом, одной из первых в регионе.

Претенденты на пост главы Тольятти могут подавать документы для участия в конкурсном отборе с 9 марта по 9 апреля. Кандидатов будет выбирать комиссия из 20-ти человек, половину из которой назначит губернатор, другую определили в городской думе. По итогам рассмотрения заявок кандидатов городской думе будут представлены как минимум два претендента на пост главы города, из которых депутаты и выберут мэра.