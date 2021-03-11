Погибшие в крупном ДТП под Самарой могли быть пьяны

В результате столкновения кроссовера с грузовиком погибли семь человек

Все семеро погибших в страшном ДТП в Самарской области около села Курумоч могли быть пьяны, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Авария произошла утром 8 марта. Кроссовер Volkswagen на большой скорости врезался в грузовик на встречной полосе. В результате ДТП погибли пять парней и две девушки, которые находились в кроссовере.

После аварии у участников ДТП взяли анализ крови, чтобы определить, употребляли ли они алкоголь. По предварительным данным экспертов, в крови ребят нашли следы употребления спиртного. Пока точно неизвестно, касается ли это самого водителя.

В среду, 10 марта, в селе Курумоч попрощались с погибшими.