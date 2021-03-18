Самарский блогер снял с высоты руины обрушившегося дома на Галактионовской

Сейчас решается вопрос о расселении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром жителей Самары потрясла новость об обрушившейся стене дома на Галактионовской. Жители аварийного здания 1909 года постройки в один миг лишились своих квартир. Сейчас жильцов не пускают внутрь забрать вещи, так как остается угроза обрушения.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы около 6 часов утра, 18 марта. Жители ветхого дома слышали непонятные трескающие звуки еще ночью, а утром раздался грохот.

Власти Самары заявили, что дом был признан аварийным еще полгода назад, но жильцы отказались переезжать в маневренный фонд. В январе комиссия заметила, что трещина в стане стала больше, с того момента счет пошел на минуты.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял на квадрокоптере место происшествия. На кадрах, снятых с воздуха, отчетливо видно масштабы разрушений.

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