В Самаре не хватает техники и дворников для уборки снега

В Самаре не хватает ресурсов для уборки снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре не хватает ресурсов для уборки снега. Об этом говорили во время заседания городской думы.

В завершающемся зимнем сезоне жители города регулярно жаловались на плохую уборку снега. Ранее глава региона назвал "позорной" уборку улиц в Самаре, по фактам некачественной очистки кровель зданий от снега и наледи заводили уголовные дела.

Как говорится в сообщении думы, каждый день на уборку снега выходят порядка 340-ка дворников при реальной потребности в 1,5 раза больше. Также депутаты отметили, что не хватает снегоуборочной техники. Ранее уже сообщалось, что в городе недостаточно денег на завершение зимнего сезона.