Девочка из Тольятти, на которую напали, когда она была в утробе матери, начала курс реабилитации

Девочка родилась сильно раньше срока и с серьезными заболеваниями

Дарина живет в Тольятти, ей 5 лет, и она мечтает танцевать, как красивые девочки в телевизоре, и кататься на коньках и велосипеде, как обычные дети. Но исполнить мечту Дарины сложно: болезнь мешает ей владеть своим телом, свободно двигать ручками и ножками.

Болезнь эта - последствие нападения, которое пережила мама Дарины Светлана во время беременности. Преступники ударили женщину в живот, когда та была на 8-9 месяце беременности, внутри живота образовалась гематома, которая увеличивалась в размерах и не давала малышке развиваться в утробе матери, как положено.

В конце октября 2015 года девочка появилась на свет сильно раньше срока, поэтому весила всего 1270 грамм и первые 9 дней дышала при помощи аппарата ИВЛ.

Из больницы их с мамой выписали только под Новый год, и с тех пор каждый день девочки и ее семьи превратился в борьбу за нормальное существование.

Курсы реабилитации помогают Дарине лучше чувствовать и контролировать свое тело.

- На сегодняшний день Дарина сидит самостоятельно, стоит около опоры, ползает по-пластунски, рисует, собирает пазлы, играет в куклы, поет песни, - рассказывает мама девочки Светлана.

В марте Дарина начинает новый курс реабилитации в ФОЦ ”Адели-Тольятти”. Деньги на его оплату собрал самарский благотворительный фонд ЕВИТА.

Помочь уникальным и особенным подопечным фонда можно разными способами:

- Отправив смс на номер 3443 со словом ЕВИТА 100, где 100 — сумма вашего пожертвования. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно.

- С помощью QR-кода через приложение Сбербанк-онлайн

- через платежную систему на сайте фонда

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