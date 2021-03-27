В Самаре начнут ремонт на Южном шоссе как только позволит погода

Юрий Некрасов рассказал о ремонте Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

В Самаре уже в 2021 начнут ремонт на Южном шоссе. Начальник ГИБДД Самарской области Юрий Некрасов на радио "Комсомольская правда" отметил, что работы начнутся как только этого позволят погодные условия. Ремонт планируют завершить уже к концу 2021 года.

- Там очень большая колейность. В этой связи мы принимали решение совместно с администрацией города о снижении скорости движения на этом участке дороги, потому что у нас там есть ряд ДТП, в том числе с тяжкими последствиям, связанных с выбросом на полосу встречного движения из-за большой колейности, - рассказал Юрий Некрасов.

По его словам, в данный момент скорость движения на этом участке на данный момент может быть снижена до 40 км в час.

- Когда все будет нормально, то минимальные порог может составить 60 км, - подчеркнул Некрасов.

Напомним, что в 2021 году ремонт ждет и Московское шоссе. А на Ново-Садовой начали строить развязку у "Современника".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Со следующего года асфальт в Самаре будут укладывать с учетом стойкости к колееобразованию

На АБЗ-1 завезли новое оборудование для определения стойкости к образованию колеи на асфальте

(подробности)

Начальник ГИБДД Самарской области рассказал, почему в регионе происходят смертельные ДТП

Юрий Некрасов побывал на радио «КП-Самара» и ответил на самые актуальные вопросы про дороги и водителей области

(подробности)

Реконструкция Ново-Садовой в 2021 году: что перекроют, какой будет развязка, как поедут машины

Собрали все, что известно про реконструкцию улицы Ново-Садовой в Самаре 2021 году

(подробности)