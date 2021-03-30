Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 марта 2021 17:23

В Самарской области в 5 раз возросло количество преступлений, совершенных полицейскими

Начальник областного Главка Винников заявил, что надо чистить ряды полиции
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)

Начальник областного Главка считает, что надо чистить ряды полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 2017 года в пять раз возросло количество преступлений, совершаемых полицейскими. Такую статистику озвучили во время заседания самарской губернской думы депутат Михаил Матвеев.

В ответ на это начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сказал, что чистить ряды полиции надо, при этом 2/3 преступлений выявляются службой собственной безопасности.

Вместе с тем Винников заявил, что за время его работы в регионе прекратили действие 12 банд и 38 преступных сообществ.

В Самарской области несколько высокопоставленных полицейских стали фигурантами резонансных уголовных дел. Бывший офицер полиции Иван Нещадимов был приговорен к семи годам колонии за взятку в 200 тыс. рублей. В отношении начальника самарской полиции Вячеслава Хомских расследуется уголовное дело по факту получения взяток от ОПГ "Законовские". Бывший следователь МВД Вера Рабинович получила 8 лет лишения свободы за получение взятки.

Криминал