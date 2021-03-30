В Самарской области в 5 раз возросло количество преступлений, совершенных полицейскими

Начальник областного Главка считает, что надо чистить ряды полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 2017 года в пять раз возросло количество преступлений, совершаемых полицейскими. Такую статистику озвучили во время заседания самарской губернской думы депутат Михаил Матвеев.

В ответ на это начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сказал, что чистить ряды полиции надо, при этом 2/3 преступлений выявляются службой собственной безопасности.

Вместе с тем Винников заявил, что за время его работы в регионе прекратили действие 12 банд и 38 преступных сообществ.

В Самарской области несколько высокопоставленных полицейских стали фигурантами резонансных уголовных дел. Бывший офицер полиции Иван Нещадимов был приговорен к семи годам колонии за взятку в 200 тыс. рублей. В отношении начальника самарской полиции Вячеслава Хомских расследуется уголовное дело по факту получения взяток от ОПГ "Законовские". Бывший следователь МВД Вера Рабинович получила 8 лет лишения свободы за получение взятки.