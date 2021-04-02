В Самаре хотят построить дорогу от улицы Авроры до территории ЗиМа

В Самаре масштабно реконструируют дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре хотят построить новую дорогу, которая пройдет от улицы Аврора до территории бывшего завода ЗиМ. Эту информацию «КП-Самара» подтвердили в департаменте градостроительства администрации Самары.

В планах сделать новую дорогу, которая протянется от пересечения улицы Авроры с Московским шоссе до Постникова оврага, а затем через плотничий Переулок выйдет на улицу Липецкую, которая идет за территорией завода.

Таким образом, транспортные потоки смогут уходить с Московского шоссе на Ново-Садовую и обратно. Сейчас имеются достаточно протяженные участки на Ново-Садовой и Московском шоссе, когда нельзя свернуть на другую магистраль, из-за чего скапливаются крупные заторы.

Недавно на Ново-Садовой начали работы по строительству крупной развязки на пересечении с улицей Советской Армии, из-за чего там перекрывают движение. Кроме того, начали ремонтировать Московское шоссе.