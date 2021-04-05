В Самаре нашли серьезные нарушения при уборке снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выявили мошенничество на 2 млн рублей при уборке снега прошедшей зимой. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Уборка снега на протяжении всей зимы вызывала нарекания у граждан, а также региональной и городской власти. В частности, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров называл уборку снега "позорной", а глава Самары Елена Лапушкина выходила на улицу, чтобы проверить, как убирают снег. При этом заявлялось, что в городе для уборки не хватает техники и денег.

По версии следствия, сотрудники МП "Благоустройства" завышали тоннаж вывозимого снега в большинстве районов Самары.

По данным депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, только за январь объем вывезенного снега завысили на 6,3 тыс. тонн. При этом вывоз оформлялся по максимально высоким расценкам, а практически все полигоны, куда вывозили снег, не соответствовали экологическим стандартам.

Кроме того, депутат сообщает, что муниципальные контракты на вывоз снега были заключены с МП "Благоустройство" и ООО "Кедр-1". При этом последнее не располагало необходимым количеством техники и имело уставной капитал в 10 тыс. рублей.

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Расследование продолжается, виновным грозит до 10 лет лишения свободы.