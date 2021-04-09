"Крылья Советов" в полуфинале кубка России сыграют с "Ахматом"

В четвертьфинале "Крылья" уверенно победили "Динамо"

Самарские "Крылья Советов" в полуфинале Кубка России по футболу сыграют с грозненским "Ахматом". Соперников определили по итогам жеребьевки в пятницу, 9 апреля.

В четверг, 8 апреля, "Крылья" на домашней игре на стадионе "Солидарность-Арена" уверенно победили московское "Динамо" в четвертьфинале со счетом 2:0. "Ахмат" победил "Уфу" (1:0).

Определено, что игра пройдет в Грозном, "Крылья" будут играть в гостях. Самарцы выступают в ФНЛ и являются основными претендентами на выход в премьер-лигу, где уже играет "Ахмат".

Соответственно, вторая пара - "Локомотив" и ЦСКА, железнодорожники сыграют дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный тренер «Крыльев Советов» о победе над «Динамо»: мы почувствовали уровень Премьер-лиги

Игорь Осинькин похвалил своих футболистов после сенсационного выхода в полуфинал и надеется, что команда будет прогрессировать (подробнее)