Самарский адвокат запустил Instagram-проект, который поможет неизлечимо больным детям

Самарский адвокат Дмитрий Тараборин может рассказать немало интересного и полезного Фото: принтскрин видео.

Самарский адвокат Дмитрий Тараборин запустил в Instagram-проект @tarabor_in_solo. В пилотном ролике он обещает, что скучно не будет, потому что «господь даровал мне ядовитый язык, а 17 лет, проведенных в объятиях уголовного процесса, придали моему злословию очертания осмысленности».

В первом ролике он размышляет об адвокатах и политике – могут ли они «сливаться» и вредит ли это клиентам, в следующем - объясняет, как вести себя, если «с вами разговаривают на китайском языке о квантовой физике» - то есть если вдруг к человеку пришли опера и подозревают его в чем-то. Проект запущен в апреле и постепенно набирает обороты. Если он «раскрутится» и начнет приносить доход, автор обещает переводить прибыль на счета самарского благотворительного фонда «ЕВИТА».

- Фактически в проекте два направления: информирование населения о его правах и обязанностях и личный взгляд на важные процессы внутри адвокатского сообщества, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Дмитрий Тараборин. - Решение переводить прибыль на счет ЕВИТы совершенно естественно, поскольку я более 20 лет знаком с Ольгой Шелест, доверяю ей и считаю то, что она занимается благим делом, которому нужна любая поддержка.

Напомним, Ольга Шелест - исполнительный директор благотворительного фонда ЕВИТА, который помогает семьям с неизлечимо больными детьми в Самаре и области.

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