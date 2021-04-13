Грузовая переправа через Волгу в Самаре начнет работать до конца недели

В Самаре скоро начнет работу грузовая переправа через Волгу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Грузовая переправа через Волгу в Самаре на Октябрьском спуске начнет работу до конца недели. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

- Начало работы грузопассажирской переправы планируется осуществить до конца текущей недели, - сказано в сообщении.

По данным министерства, пока грузовая переправа не открывается из-за ремонта на пароме «Окский-35». Закончить ремонт планируют в ближайшее время.

Ранее на Волге открылась речная переправа от Самары до Рождествено. До этого на Волге ледокольные суда пробивали путь.

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