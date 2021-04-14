В Самаре рухнула стена жилого дома

Стена жилого дома обрушилась в Самаре

В Самаре снова рухнула стена жилого дома, сообщают в региональной прокуратуре.

В среду, 14 апреля, обрушилась стена 3-этажного дома в Самарском районе на Садовой,5. Из дома эвакуировали 14 человек, из которых пятеро детей. Погибших и пострадавших в результате не было.

Жителей отправят в пункты временного размещения. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и прокуратуры, выясняются подробности произошедшего.

Это дом 1917 года постройки, он был признан аварийным в 2015-м году.

Ранее в Самаре обрушилась стена дома на Галактионовской, 153, где сейчас идет ремонт, а в дальнейшем рухнула стена на Галактионовской, 84.