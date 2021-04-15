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Общество15 апреля 2021 21:52

Экс-главу самарской медэкспертизы обвиняют в покупке ангара по завышенной цене

Дмитрий Драч ранее был уволен за призыв к борьбе с "пациентским экстремизмом"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Дмитрий Драч обвиняется в покупке ангара по завышенной цене по госконтракту

Дмитрий Драч обвиняется в покупке ангара по завышенной цене по госконтракту

Бывшего главу бюро медэкспертизы по Самарской области Дмитрия Драча обвиняют в покупке ангара по госконтракту по завышенной цене. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.

Ранее Дмитрий Драч размещал в соцсетях публичный призыв бороться с «лже-инвалидами» и даже привлекать таких пациентов к ответственности, а также был фигурантом уголовного дела по подозрению в хищении более 230 млн рублей, однако, расследование было прекращено. В дальнейшем с должности руководителя регионального бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) его уволили.

Сейчас его обвиняют в покупке ангара по госконтракту за счет средств федерального бюджета за 29 млн рублей при рыночной цене в 4,7 млн рублей. Расследование продолжается, по данному обвинению грозит до четырех лет лишения свободы.