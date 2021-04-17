На Ракитовском шоссе в Самаре начнут делать ремонт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ямочный ремонт на Ракитовском шоссе в Самаре начнут делать в понедельник. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас там фрезеруют покрытие, чтобы подготовить его к ремонту. Также принято решение построить там три дождеприемника.

Ране сообщалось, что в Кировском районе появится новая дорога, которая соединит Ракитовское и Московское шоссе.

В Самаре сейчас идет масштабный ремонт сразу на нескольких крупных магистралях. Недавно начались работы на Московском шоссе, крупную развязку строят около Современника.