На Ракитовском шоссе в Самаре начнут делать ремонт
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ямочный ремонт на Ракитовском шоссе в Самаре начнут делать в понедельник. Об этом сообщили в городской администрации.
Сейчас там фрезеруют покрытие, чтобы подготовить его к ремонту. Также принято решение построить там три дождеприемника.
Ране сообщалось, что в Кировском районе появится новая дорога, которая соединит Ракитовское и Московское шоссе.
В Самаре сейчас идет масштабный ремонт сразу на нескольких крупных магистралях. Недавно начались работы на Московском шоссе, крупную развязку строят около Современника.