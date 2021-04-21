В Самаре к 9 мая появится новый памятник «Генералы земли Самарской»

В архивах были найдены имена 179 самарцев, которые имели высшие звания Фото: hinshtein.ru

К 9 мая 2021 года в Самаре, на улице Фрунзе, — напротив штаба Второй гвардейской общевойсковой Армии, установят новый памятник «Генералы земли Самарской». Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- В открытом конкурсе Российского военно-исторического общества на лучший проект мемориала «Генералы земли Самарской» выиграл Константин Фомин, автор ржевского мемориала Советскому солдату, - сообщил депутат.

Мемориал увековечит имена 179 самарских генералов-фронтовиков. Все расходы на создание и установку памятника традиционно берет на себя РВИО. По словам Александра Хинштейна, данная задумка будет реализована в стране впервые, на территории Самарской области.

- На сегодняшний день ни в одном городе России нет памятного мемориала землякам, которые имели высшие воинские звания. Мы первые, - сказал Хинштейн.

Напомним, депутат ведет активную политику по культурному обогащению Самарской области. Так, по его инициативе, в прошлом году была открыта Аллея маршалов, а в этом году планируется установить памятник купцу Константину Головкину и отреставрировать его знаменитую дачу со слонами.