На Самарскую область движется гроза

В прошлом году первая гроза "накрыла" Самару в мае Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики и региональное МЧС предупреждают жителей Самарской области о приближении грозы с сильными порывами ветра:

- Объявлен желтый уровень опасности, - говорят в ГУ МЧС России по Самарской области. - Ночью 25 апреля местами по Самарской области ожидается гроза. При грозе возможно шквалистое усиление ветра - до 15-20 метров в секунду.

При этом в воскресенье, 25 апреля, стихия не утихнет. Ветер будет юго-западным, но его порывы будут также достигать 15-20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости, обходить стороной остановочные пункты и линии электропередач, автомобили парковать как можно дальше от деревьев, а также остерегаться рекламных конструкций, недостроенных зданий и плохо закрепленных крыш.

В случае ЧП звонить нужно по номерам 112, 101 и 01.

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