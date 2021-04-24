В Самарском ботаническом саду высадили голубые ели

В этом году посетителей ждут новшества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 26 апреля в Самаре открывается для посетителей Ботанический сад. С начала месяца там усиленно готовились к этому событию и наводили порядок.

20 апреля от хвороста и сухостоя расчищали дендрарий, где растут редкие породы деревьев, многим из которых – уже более 70 лет.

На следующий день «десант» школьников из Самарского международного аэрокосмического лицея помогал убирать опавшие листья, которые могли помешать расти траве вокруг извилистых дорожек, по которым смогут в будущем ходить посетители.

После наведения порядка в Ботаническом саду начали высаживать «новичков»:

- Теперь, когда провели воду к центральному входу, здесь будут созданы новые ландшафтные уголки, чтобы наших посетителей встречали красивые, экзотические растения и цветы, - рассказала директор ботанического сада Светлана Розно. - На днях мы уже посадили два десятка голубых елей, сейчас на новых расчищенных участках высадим красивоцветущие кустарники.

С 26 апреля в Ботаническом саду откроют для посещений дендрарий.

В понедельник, вторник, четверг и пятницу он будет работать с 10.00 до 19.00.

В среду – с 14.00 до 19.00.

Для записи на экскурсии и фотосессии нужно звонить по номеру:

С 26.04.2021 г. режим работы Ботанического сада для посетителей 222-92-41

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На прудах в Ботаническом саду Самары появится обзорная площадка

Также к ним обустроят дорожки и лестницы (подробности)

В Самаре после реконструкции открыли Ботанический сад: как попасть на экскурсию, время работы, цена билетов

Ботанический сад в Самаре в 2019 году открыли для посещения, но работать он будет пока только с 15.00 до 17.00. Узнали, сколько будут стоить билеты и как попасть на экскурсию в парковую зону (подробности)

«Развозят грязь и шумят»: в Самаре в Ботаническом саду строят церковь, КамАЗы едут прямо через дворы жилых домов

Жители микрорайона возмущены большегрузами под окнами и сокращением территории зеленых насаждений (подробности)