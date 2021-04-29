Дмитрий Азаров поручил организовать вакцинацию в парках и в дачных товариществах

Все желающие смогут сделать прививку в майские праздники

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью Комсомольской правде - Самара" рассказал, что в грядущие майские праздники вакцинацию постараются сделать максимально доступной для всех групп населения. Продолжат работать все пункты вакцинации, а также два круглосуточных прививочных пункта. А мобильные комплексы станут ближе к людям.

- Запрос в обществе очень большой, люди массово записываются. И это очень хорошая тенденция. В майские праздники поручил организовать передвижные прививочные пункты в парках, организовать выезды в дачные товарищества, чтобы сделать вакцинацию как можно более доступной и удобной для людей, - рассказал губернатор.

Дмитрий Азаров особенно подчеркнул, что только вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет и скорее остановить распространение коронавируса. Вакцины же в регион поставляются в хорошем темпе.

Напомним, ранее в Самаре рассказали, можно ли делать прививку от коронавируса, если есть антитела. А вот значки жителям, привившимся от коронавируса, выдавать не будут.