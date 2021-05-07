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Здоровье7 мая 2021 18:24

В Самаре планируют организовать пункты вакцинации для дачников

В регионе хотят вакцинировать 60% населения
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Дачники смогут сделать прививку около своих участков

Дачники смогут сделать прививку около своих участков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут сделать пункты вакцинации для дачников. Такой вопрос сейчас обсуждают с садово-дачными товариществами, сообщили в городской администрации.

В регионе в этом году хотят вакцинировать 60% населения, чтобы создать коллективный иммунитет. Сейчас прививку от коронавируса можно сделать круглосуточно, а в некоторых пунктах за вакцинацию дают билет на игру "Крыльев Советов".

В дачных автобусах наладят информирование о необходимости вакцинации.

По последним данным, в Самарской области коронавирусом за сутки заразились 96 человек.

Ранее министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, какие вакцины используются в регионе.

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