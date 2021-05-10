В Самаре экс-воспитатель заплатила штраф за то, что не одернула коллегу, вымещавшую злость на детям-сиротах

Обоих воспитателей из дома ребенка уволили еще в прошлом году Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре вступил в законную силу приговор бывшему воспитателю дома ребенка «Солнышко» Людмиле Шишкиной. Напомним, в апреле ее признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетних детей.

Основанием для судебного разбирательства стала видеозапись, попавшая в сеть прошлым летом. На нем женщина (позже стало известно, что это воспитатель дома ребенка «Солнышко» Елена Михляева) вытряхивает из коляски ребенка, а потом дает по лбу другому. Поднялся скандал, в учреждении провели внутреннюю проверку, которая показала, что подобный инцидент не был единственным. После этого и возбудили уголовное дело.

Людмила Шишкина оказалась в поле зрения правоохранительных органах, потому что была рядом в то время, как ее коллега своеобразно воспитывала детей, но ничего не предприняла. Позже она попытается объяснить: все произошло так быстро, она просто не успела среагировать потому что была занята тем, что решала домашние проблемы по телефону.

После этого случая телефоны в доме ребенка «Солнышко» оказались под запретом.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в суде, приговор, вынесенный Шишкиной в апреле, уже вступил в законную силу, и она оплатила штраф в размере 20 тысяч рублей, который ей назначили в качестве наказания.

Судебное разбирательство по делу Елены Михляевой еще продолжается.

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