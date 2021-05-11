Активисты Самары требуют запретить рэперов Хаски и Оксимирона в связи с трагическими событиями в Казани

Трагедия в Казани очень похожа на массовое убийство в школе "Колумбайн" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сопредседатель регионального ОНФ по Самарской области Вадим Нуждин высказал свое мнение о причинах трагедии в казанской школе №175, где 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял учеников и учителей утром, 11 мая 2018 года. Активист считает, что виной асоциального поведения подростков может быть «анти творчество» российских рэперов Хаски и Оксимирона.

- Произошедшая трагедия в казанской школе сегодня, как и трагедия в Керчи 17 октября 2018 года, стала последствием попустительства, а в отдельных случаях умышленного одобрения и раскрутки анти творчества таких негодяев как Хаски и Оксимирон и других, кто их защищает на всех уровнях, приглашая в эфиры популярных телепередач и так далее, - пишет Вадим Нуждин в социальных сетях.

Сопредседатель ОНФ вспомнил, как активисты ранее боролись за то, чтобы концерты данных артистов не проводились на территории России, но нашлись те, кто предоставил возможность рэперам высказать свою позицию на самых представительных площадках страны.

- Я за самую жёсткую цензуру контента, который доходит до наших детей. И, если государство не вмешается в исправление ситуации, то подобные случаи будут идти по нарастающей. Те, кто пропагандирует и раскручивает псевдотворчество и самих исполнителей, должны сейчас чувствовать кровь детей, погибших в Казани, на своих руках, - высказал свое мнение активист.

Вадим Нуждин особенно отметил два музыкальных клипа российских рэперов - Хаски «Никогда-Нибудь» и Оксимирон «Последний звонок». По мнению самарца, именно там подробно описывается все, что происходило в керченском техникуме и казанской гимназии. Вадим Нуждин считает, что именно данное творчество артистов нужно «жестко связать» с трагедиями в российских школах.

Отметим, что клип Оксимирона, как и песня «Последний звонок», связан с событиями в школе Колумбайн в 1999 году. Именно кадры из эстонского клипа «Класс» (2007), снятого по событиям той трагедии, вошли в клип рэпера.

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