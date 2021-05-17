Самарский областной суд не нашел оснований для изменения приговора экс-главе СОФЖИ

Реналя Мязитова (на фото слева) приговорили к шести годам колонии общего режима, Евгения Вагнера - к трем
Фото: Александра БУДАЕВА
Сегодня Самарский областной суд оставил без изменений приговор бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналю Мязитову и его предполагаемому сообщнику – тольяттинскому предпринимателю Евгению Вагнеру.
Напомним, 17 ноября прошлого года Самарский районный суд признал их виновными в мошенничестве, а Реналя Мязитова – еще и в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они придумали, как незаконно «заработать» на госконтрактах. И хотя на суде сторона защиты упорно доказывала, что Мязитов не мог в одиночку принимать какие-либо решения и все свои шаги согласовывал с Правлением фонда, его вину прокуратура и суд посчитали доказанной.
Реналя Мязитова приговорили к 6 годам колонии общего режима, а Евгения Вагнера – к 3 годам лишения свободы, оба также должны выплатить по 200 тысяч рублей в доход государства.
Апелляционная инстанция в этом деле разбиралась с апреля, но приговор в итоге оставила без изменений.
- Казалось что они вообще ничего не слышат, - прокомментировала ситуацию супруга экс-главы СОФЖИ Наталья Мязитова. – Мы планируем подавать кассационную жалобу.
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