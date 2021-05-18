Бывший начальник самарской полиции проведет лето за решеткой

Вячеслав Хомских уверяет, что заинтересован в объективном расследовании и не намерен скрываться Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских.

Напомним, в декабре прошлого года высокопоставленного офицера заподозрили в получении автомобиля «Нива» в 2011 году в качестве взятки от преступной группировки «Законовские». Позже выяснилось: следователи «копают» еще глубже, и считают, что взятки страж порядка мог брать не только машинами, но и наличкой – и речь идет о сумме в 20 млн рублей.

Однако обвинение в получении незаконного денежного вознаграждения Хомских до сих пор не предъявлено, ему ставят в вину только «Ниву».

- Сторона защиты представила доказательства, что эта машина никогда ему не принадлежала, более того, использовалась другими лицами не территории иного региона, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» адвокат Иван Львицын, который представляет в суде интересы Вячеслава Хомских.

Тем не менее, как сообщили «Комсомолке» в Самарском районном суде, арест Хомских продлили сразу на три месяца – до 19 августа.

Иван Львицын сообщил, что это решение сторона защиты будет обжаловать в Самарском областном суде.

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