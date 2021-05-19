В больнице имени Середавина в Самаре откроют паллиативное отделение

Министр здравоохранения региона Армен Бенян и руководитель БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест договорились об открытии отделения для неизлечимо больных пациентов. Фото: БФ "ЕВИТА"

В больнице имени Середавина к концу года планируют открыть паллиативное отделение. Об этом недавно в соцсетях со ссылкой на министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна сообщила исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест.

Напомним, ЕВИТА была создана в 2019 году и специализируется на помощи паллиативным, то есть неизлечимо больным, детям. При содействии фонда в Самаре и Тольятти уже были открыты отдельные палаты для паллиативных пациентов, где есть все необходимое. Теперь в регионе готовятся открыть целое паллиативное отделение.

- Его предполагают оборудовать к декабрю этого года, - рассказала Ольга Шелест. – Отделение появится на базе больницы имени Середавина и станет, в том числе, ресурсным и обучающим центром для врачей. Наш фонд готовится помочь с оснащением палат.

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