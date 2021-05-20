За десять дней в водоемах Самарской области утонули 6 человек, в том числе подросток

МЧС просят не купаться до официального открытия пляжного сезона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в последние дни наблюдается повышенная температура воздуха. Жители региона, пытаясь спастись от жары, открыли купальный сезон на месяц раньше официальной даты. За несколько дней в Самарской области утонули уже шесть человек, среди которых один подросток.

- Люди подвергают свою жизнь высокой опасности. Непрогретая вода может привести к судороге и остановке сердца, - рассказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов.

Кроме того, в МЧС напомнили, что купание и алкоголь – вещи несовместимые. Также необходимо внимательно следить за детьми, которые играют вблизи воды.

Напомним, вчера, 19 мая, в Подстепках Ставропольского района произошел несчастный случай. 56-летний мужчина бросился на помощь девочке, которая начала тонуть и сам пошел ко дну. Редакции КП-Самара стало известно, что в тот момент погибший употреблял на берегу алкоголь. Ребенка смогла спасти женщина, которая также бросилась на помощь. Девочку спасли, а вот мужчина утонул.