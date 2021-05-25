Самарские "Крылья" могли сыграть в Лиге Европы

Самарские "Крылья Советов" получили лицензию УЕФА, об этом говорится в сообщении клуба.

В прошедшем сезоне самарская команда удачно выступила в Кубке России и дошла до финала, где уступила московскому "Локомотиву". В случае победы "Крылья" могли выступить на групповом этапе Лиги Европы.

- Получили лицензию УЕФА. Могли бы выступать в Лиге Европы. Но ничего, сосредоточимся на премьер-лиге. И на Кубке России, - говорится в сообщении клуба.

Самарцы по итогам сезона в ФНЛ получили право вновь выступать в премьер-лиге. Однако, лицензию клуба РПЛ "Крыльям" удалось получить не сразу.

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