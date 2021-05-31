В Самаре проект эстакады между набережными выберут голосованием в сентябре

Здесь появится эстакада

В Самаре к началу сентября планируют выставить на всеобщее голосование несколько архитектурных решений для эстакады между набережными. Предполагается, что перешеек между старой и новой набережной очень понравится туристам и горожанам, которым не придется прерывать свою прогулку, обходя здание бассейна ЦСК ВВС, ГРЭС и пивзавод.

- Проект знакового для города объекта должен быть рассмотрен на заседании Градостроительного совета. Обсуждение должно быть максимально широким, - считает председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Напомним, что о появлении эстакады рассказал во время своего послания губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Позже было объявлено, что проектировать ее начнут уже в этом году. Эстакада соединит две набережных и вот где она пройдет. Позже возможными проектами эстакады поделилась в своем инстаграме мэр города Елена Лапушкина.