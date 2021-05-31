На самарской стадионе снова нашли дефекты Фото: Вячеслав СОРОКИН

На стадионе "Солидарность Арена" выявили еще 338 дефектов, соответствующие протоколы направили в ПСО "Казань", которое является подрядчиком строительства стадиона. Об этом говорится в отчете о результатах деятельности регионального правительства по итогам прошлого года.

Дополнительные протоколы подрядчику были направлены в марте текущего года.

Ранее из-за треснувших балок на стадионе переносили домашние игры "Крыльев Советов". В дальнейшем дефекты устранили.

Сейчас продолжается судебное разбирательство, в рамках которого балансодержатель стадион - ГАУ СО "Самара Арена" - требует, чтобы подрядчик устранил выявленные нарушения.

В текущем году на стадионе будут проходить матчи российской премьер-лиги, где вновь будут играть самарские "Крылья Советов".