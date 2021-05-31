Дмитрий Азаров рассказал, какой вакциной от коронавируса привился

Самарский губернатор переболел коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 31 мая, рассказал, какой привился вакциной от коронавируса.

- Мне часто задают вопрос, какую себе вакцину поставил. "Спутник" поставил, - сказал губернатор.

Самарский губернатор в октябре прошлого года объявил, что заразился коронавирусом. В дальнейшем, в мае этого года, глава региона сделал прививку.

Сейчас в Самарскую область поступают три типа вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". О том, как действуют вакцины, жителям региона рассказывал глава областного минздрава Армен Бенян.

Глава региона отметил, что главы городов и районов области должны усилить информационную работу и разъяснять населению, что все вакцины российского производства одинаково эффективны.