Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2021 21:41

Жителям Самары показали один из вариантов соединения набережной

В Самаре соединят две части набережной от Вилоновского спуска до Маяковского
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Так могла бы выглядеть самарская набережная

Так могла бы выглядеть самарская набережная

Самарцам показали вариант, как могли бы соединить набережны в Самаре. Иллюстрацию в соцсетях разместил историк Владимир Громов.

Он отмечает, что данная визуализация была создана несколько лет назад, при этом реальных планов воплощения чего-то подобного не было.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил подготовить проект по соединению двух частей набережной от Вилоновского спуска до Маяковского.

Проектировать эстакаду начнут в текущем году. В дальнейшем стало известно, что эстакада, которая соединит старую и новую части набережной, будет двухуровневой.