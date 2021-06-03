Жителям Самары показали один из вариантов соединения набережной

Так могла бы выглядеть самарская набережная
Самарцам показали вариант, как могли бы соединить набережны в Самаре. Иллюстрацию в соцсетях разместил историк Владимир Громов.
Он отмечает, что данная визуализация была создана несколько лет назад, при этом реальных планов воплощения чего-то подобного не было.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил подготовить проект по соединению двух частей набережной от Вилоновского спуска до Маяковского.
Проектировать эстакаду начнут в текущем году. В дальнейшем стало известно, что эстакада, которая соединит старую и новую части набережной, будет двухуровневой.