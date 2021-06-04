В Самарской области стая голодных псов разорвали в клочья почти полсотни кур

Стая бездомных собак разоряет курятники в Подстепках Фото: СОЦСЕТИ

В селе Подстепки Самарской области местная жительница за одну ночь лишилась почти полсотни кур. Охоту на домашнюю птицу открыла стая голодных бездомных псов.

- Все собаки с бирками, после стерилизации. Однако это не останавливает террор с их стороны. На людей-то не кидаются, а вот домашнее хозяйство страдает, - пишут местные жители села.

Один из жителей села опубликовал страшные кадры из своего курятника. Поздно ночью в сарай пробрались бродячие псы и буквально в клочья разорвали кур. Как сообщил хозяин, он лишился нескольких десятков голов птицы.

- Раньше проблемой были заблудшие лисы, а теперь бродячие псы. Система отлова и возврата собак в селах - это издевательство над людьми, - говорят местные жители.

В настоящее время в Самаре отловом бездомных животных занимается компания «Добрые люди». По контракту, подрядчик должен до 24 декабря этого года отловить, стерилизовать и отпустить в среду обитания 1776 собак и 130 кошек. Жители сел отмечают, что возвращение животных на место отлова, возможно, работает в больших городах без ущерба, а вот в сельских поселениях возвращение безнадзорных собак чревато тяжелыми последствиями для домашнего хозяйства.

- Из-за невозможности действий в рамках закона жителей вынуждают подавать иски о бездействии органов МСУ или уничтожать бродячих животных своими силами, - говорят сельские жители Самарской области.

Напомним, недавно в Южном городе произошла трагическая история, которая получила широкий резонанс среди местных жителей. 64-летняя Зинаида С. вышла утром на прогулку и подверглась жестокому нападению бродячих собак. По словам очевидцев, пострадавшую буквально растерзали. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где через несколько дней она скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей службой отлова.