В Самаре предложили ограничить скорость движения электросамокатов

В Самаре хотят ограничить скорость движения самокатов

Депутаты самарской губернской думы предложили ввести ограничение скорости для электросамокатов. Такое предложение прозвучало во время заседания круглого стола, на котором обсуждали вопросы безопасности при использовании нового популярного вида транспорта.

В Самаре начали предлагать такую услугу как кикшеринг - аренду электросамокатов. Многие модели самокатов могут разгоняться до 20-30 км/ч, при этом ездят они по тротуарам и дорогам, чем потенциально создают опасность при столкновении с машинами или пешеходам - за несколько недель были травмированы 145 человек.

Депутаты предлагают ограничить скорость движения электросамокатов до 15 км/ч. Сейчас прорабатываются вопросы парковок и статуса участников движения на самокатах.

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