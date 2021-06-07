АвтоВАЗ приостановит работу конвейеров

Работу некоторых линий на АвтоВАЗе приостановят

АвтоВАЗ с понедельника, 7 июня, приостановить производство на нескольких линиях. Об этом «КП-Самара» сообщили на предприятии.

Производство приостанавливается из-за дефицита электронных компонентов, которые не были вовремя поставлены. Из-за этого некоторое время не будут выпускать «Гранту», которая в мае стала самой продаваемой моделью АвтоВАЗа, и «Ниву Legend».

При этом планируется выпускать больше моделей «Веста» и нового внедорожника Niva Travel.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ выпустил 10-тысячный автомобиль, работающий на метане.