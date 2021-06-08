В Самаре родителей могут привлечь к ответственности, если они подвергнут жизнь ребенка опасности на электросамокате

Ездить на электросамокате по проезжей части, а тем более с ребенком "на борту" - запрещено Фото: Иван МАКЕЕВ

Самарские полицейские готовы защищать интересы детей, даже если об этом забывают родители. Речь идет о взрослых, которые частенько колесят по городу на электросамокатах, ставя при этом впереди себя ребенка на деку (платформу для передвижения). При этом не всегда «водитель» соблюдает правила дорожного движения - к примеру, едет по проезжей части, хотя по Правилам дорожного движения должен находиться на тротуаре вместе с пешеходами.

В региональной ГИБДД отметили: отдельной статистики по ЧП с электросамокатами не ведется, потому что пока что таких «водителей» закон считает пешеходами. Но, разумеется, в аварии такие средства передвижения попадают регулярно.

- Если в полицию пришлют видео, на котором будет видно, как взрослый подвергает жизнь и здоровье ребенка опасности, нарушая правила, то будут приняты необходимые меры для того, чтобы установить личность такого родителя. Благо, камер по городу достаточно, - прокомментировали в пресс-центре «Комсомолки» ситуацию сотрудники ГИБДД и подразделения по делам несовершеннолетних из областного МВД.

На нарушителя могут составить протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Наказание за это закон предусматривает довольно мягкое (предупреждение или штраф до 500 рублей), но излишнее внимание к семье со стороны надзорных органов определенно окажет отрезвляющее воздействие.

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